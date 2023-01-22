برشلونة يعزز صدارته لـ الدوري الإسباني بهدف أمام خيتافي

عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني بفوز بهدف دون مقابل أمام خيتافي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 44 نقطة من خوض 17 مباراة ليضمن حفاظه على الصدارة قبل المواجهة المنتظرة بين أتليتك بلباو وريال مدريد.

وسجل بيدري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35 من الشوط الأول بعد صناعة من رافينيا.

ولم يخسر برشلونة هذا الموسم في الدوري سوى مباراة وحيدة كانت أمام ريال مدريد بينما تعادل الفريق مرتين آخرها أمام إسبانيول بالجولة قبل الماضية.

وصف المباراة

انطلق اللقاء ببداية هادئة من الجانبين مع سيطرة نسبية لفريق برشلونة على الكرة.

وأنقذ ديفيد سوريا حارس مرمى خيتافي هدفا من تسديدة عثمان ديمبيلي في الدقيقة الثامنة.

ونجح برشلونة في افتتاح التسجيل بالدقيقة 35 عن طريق بيدري بعد عرضية متقنة من رافينيا من الجانب الأيسر.

وأنقذ مارك تير شتيجن هدفا محققا في الدقيقة 42 بعد انفراد بورخا مايورال ولكن أنقذ الحارس الألماني مرماه ببراعة.

وفي الشوط الثاني كاد عثمان ديمبيلي تعزيز التقدم بهدف ثان في الدقيقة 59 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لديفيد سوريا.

ودفع تشافي بالإيفواري فرانك كيسي بدلا من رافينيا لتأمين وسط ملعبه والحفاظ على نقاط المباراة.

وتراجع برشلونة قليلا في الربع ساعة الأخيرة مع اعتماد خيتافي على الهجمات المرتدة.

وأهدر أنسو فاتي هدفا محققا في الدقيقة 82 كاد أن يقتل المباراة بعد تمريرة عثمان ديمبيلي ولكن بجوار القائم.

ويحل برشلونة ضيفا على جيرونا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري.

رقم بيدري

رفع بيدري رصيده إلى أربعة أهداف مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ولم يتعثر برشلونة في الدوري هذا الموسم في أي مباراة سجل فيها بيدري.

وسجل بيدري مع برشلونة في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى خلال مسيرته مع برشلونة.

ولعب بيدري مع برشلونة 98 مباراة في جميع المسابقات.

وسجل بيدري هدفا في فوز برشلونة على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر قبل أن يسجل مجددا أمام خيتافي في الدوري.

ولم يسبق لبيدري أن سجل هدفين من مشاركتين متتاليتين قبل هدفه اليوم أمام خيتافي.

وسجل بيدري آخر ثلاثة أهداف مع برشلونة من آخر ثلاث تسديدات سددها على المرمى.