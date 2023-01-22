في ظهور رونالدو الأول.. النصر يفوز على الاتفاق ويتصدر الدوري السعودي
الأحد، 22 يناير 2023 - 21:24
كتب : FilGoal
حقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
ورفع النصر رصيده إلى النقطة 33 في صدارة ترتيب الدوري السعودي متخطيا الهلال صاحب الـ32 نقطة.
وتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 16 في المركز العاشر.
وسجل تاليسكا هدف فوز النصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية.
وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.
وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
د31' الهدف الأول لـ النصر عن طريق تاليسكا
النصر 1 × 0 الاتفاق#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/1ho3MibscC— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 22, 2023
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