في ظهور رونالدو الأول.. النصر يفوز على الاتفاق ويتصدر الدوري السعودي

حقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

ورفع النصر رصيده إلى النقطة 33 في صدارة ترتيب الدوري السعودي متخطيا الهلال صاحب الـ32 نقطة.

وتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 16 في المركز العاشر.

وسجل تاليسكا هدف فوز النصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية.

وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.