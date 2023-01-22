"عاد الأسد إلى عرينه".. بيراميدز يعلن عودة أحمد توفيق

أعلن نادي بيراميدز عودة لاعبه أحمد توفيق إلى صفوف الفريق مرة أخرى خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وسيمتد عقد توفيق مع بيراميدز حتى صيف عام 2025.

توفيق انتقل الصيف الماضي إلى صفوف البنك الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بيراميدز.

وشارك ابن الـ31 عاما في 11 مباراة مع البنك الأهلي هذا الموسم بمجموع دقائق 914 دقيقة.

عاد الأسد إلى عرينه من جديد 🦁 أحمد توفيق ينضم إلى صفوف بيراميدز حتى 2025 ✅💙#بيراميدز pic.twitter.com/f80Tf34O9e — Pyramids FC (@pyramidsfc) January 22, 2023

أحمد توفيق لعب بألوان الفريق الأول للزمالك خلال الفترة من 2013 إلى 2018 ليشارك مع الفريق في 156 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

انتقل بعدها توفيق إلى بيراميدز الذي شارك معه في 107 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا وصنع عشرة آخرين.

وخلال فترة تواجده مع بيراميدز، خرج توفيق معارا إلى الاتحاد السكندري لمدة ستة أشهر لعب خلالها 13 مباراة، سجل هدفا واحدا وصنع هدفين.

يذكر أن فريق بيراميدز يتواجد في المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد 14 مباراة.