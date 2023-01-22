"عاد الأسد إلى عرينه".. بيراميدز يعلن عودة أحمد توفيق

الأحد، 22 يناير 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

أحمد توفيق يعود إلى بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عودة لاعبه أحمد توفيق إلى صفوف الفريق مرة أخرى خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وسيمتد عقد توفيق مع بيراميدز حتى صيف عام 2025.

توفيق انتقل الصيف الماضي إلى صفوف البنك الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بيراميدز.

أخبار متعلقة:
الإيمان يتواصل.. أرسنال يعبر اختبار مانشستر الصعب في قمة الأهداف الخمسة الهلال يتصدر الدوري السعودي بشكل مؤقت بالفوز على أبها مصدر من المحلة يكشف لـ في الجول موقف عبده يحيى من عرضي المصري والشرطة العراقي تأثير فوري ودقة كاملة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام إسطنبول

وشارك ابن الـ31 عاما في 11 مباراة مع البنك الأهلي هذا الموسم بمجموع دقائق 914 دقيقة.

أحمد توفيق لعب بألوان الفريق الأول للزمالك خلال الفترة من 2013 إلى 2018 ليشارك مع الفريق في 156 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

انتقل بعدها توفيق إلى بيراميدز الذي شارك معه في 107 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا وصنع عشرة آخرين.

وخلال فترة تواجده مع بيراميدز، خرج توفيق معارا إلى الاتحاد السكندري لمدة ستة أشهر لعب خلالها 13 مباراة، سجل هدفا واحدا وصنع هدفين.

يذكر أن فريق بيراميدز يتواجد في المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد 14 مباراة.

أحمد توفيق بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من المحلة يكشف لـ في الجول موقف عبده يحيى من عرضي المصري والشرطة العراقي تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم ضد بلباو.. وتبديلات في وسط الملعب رئيس الزمالك: قدمنا شكوتان ضد كهربا.. ونعمل على إتمام 3 صفقات رغم الخسارة.. سمير فكري رجل مواجهة الداخلية ضد المقاولون العرب الزمالك يكشف عن عودة لاعبه المعار.. وخطوة لاستعادة آخر مرتضى يكشف عن موقف استمرار أمير وفيريرا مع الزمالك "حسمنا الأمر" إلى المربع الذهبي.. المقاولون يكسر صمود 9 لاعبين من الداخلية بفوز +94 نهاية مؤتمر مرتضى منصور - عن مصير فيريرا وشكوى كهربا والصفقات واستقالة أمير
أخر الأخبار
أربع محاولات للتسجيل.. ماذا قدم رونالدو في ظهوره الأول مع النصر 5 دقيقة | السعودية
اسكواش - بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن شكوى مصطفى عسل 20 دقيقة | رياضات أخرى
تريزيجيه: لا تهمني المشاركة بديلا.. وهذا تفسير احتفالي بعد الهدف 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: نجحنا في إدارة المباراة ضد مانشستر يونايتد.. ونستحق التواجد في مكاننا الحالي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد يسجل ركلة ترجيح ويقود نانت لدور الـ 16 من كأس فرنسا 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - بلباو (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول بنزيمة والأول 49 دقيقة | الدوري الإسباني
برشلونة يعزز صدارته لـ الدوري الإسباني بهدف أمام خيتافي 58 دقيقة | الدوري الإسباني
في ظهور رونالدو الأول.. النصر يفوز على الاتفاق ويتصدر الدوري السعودي ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا