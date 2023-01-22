الهلال يتصدر الدوري السعودي بشكل مؤقت بالفوز على أبها
الأحد، 22 يناير 2023 - 20:29
كتب : FilGoal
اقتنص الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي بعدما حقق الفوز على أبها بهدفين مقابل هدف، في الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 32 في الصدارة، بفارق نقطة عن الاتحاد الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.
بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 19 في المركز السابع بجدول الترتيب.
تقدم الهلال في الدقيقة 21 عن طريق المدافع يانج هيون سوو.
قبل أن يتعادل أبها عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة 29.
ونجح النجم سالم الدوسري في تسجيل هدف الفوز للهلال في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.
ويلعب الهلال المباراة المقبلة ضد الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس المقبل.
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#الهلال يصل للنقطة 32 ✅— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 22, 2023
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الهلال_ابها | #SSC pic.twitter.com/1XMWM3hOgT
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