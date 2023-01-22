الهلال يتصدر الدوري السعودي بشكل مؤقت بالفوز على أبها

الأحد، 22 يناير 2023 - 20:29

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

اقتنص الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي بعدما حقق الفوز على أبها بهدفين مقابل هدف، في الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 32 في الصدارة، بفارق نقطة عن الاتحاد الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 19 في المركز السابع بجدول الترتيب.

أخبار متعلقة:
تأثير فوري ودقة كاملة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام إسطنبول تريزيجيه يشارك كبديل ويسجل في فوز طرابزون برباعية على إسطنبول سبور هالير يشارك للمرة الأولى منذ 227 يوما في فوز مثير لدورتموند على أوجسبورج

تقدم الهلال في الدقيقة 21 عن طريق المدافع يانج هيون سوو.

قبل أن يتعادل أبها عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة 29.

ونجح النجم سالم الدوسري في تسجيل هدف الفوز للهلال في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

ويلعب الهلال المباراة المقبلة ضد الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس المقبل.

الهلال السعودي الدوري السعودي أبها
نرشح لكم
للمرة الأولى في الدوري.. رونالدو أساسي مع النصر أمام الاتفاق جون إيبوكا من سيراميكا كليوباترا إلى أهلي طرابلس راديو مونت كارلو: الشباب السعودي ينافس رين لضم كارل توكو إيكامبي الاتحاد السعودي: نود رؤية ميسي ورونالدو في بطولة واحدة مجددا تقرير سعودي: أبها حدد بديل ميكيسوني سيدات السعودية يتوجن بأول بطولة دولية في تاريخهن الأفضل في خليجي 25 – ثنائي العراق وحارس مرمى عمان مدرب العراق: لعبنا مثل الأسود.. وهذا اللاعب يمكنه اللعب في أوروبا
أخر الأخبار
تين هاج: كان يمكننا أن نتفادى كل الأهداف.. وما نفعله ليس كافيا 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شاو: يجب أن نمنح أرسنال حقه.. ونستحق ما حدث في النهاية 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ساكا: أردنا الفوز على مانشستر لأنه الفريق الوحيد الذي هزمنا.. وسببان لنجاح أرسنال 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"عاد الأسد إلى عرينه".. بيراميدز يعلن عودة أحمد توفيق 31 دقيقة | الكرة المصرية
الإيمان يتواصل.. أرسنال يعبر اختبار مانشستر الصعب في قمة الأهداف الخمسة 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهلال يتصدر الدوري السعودي بشكل مؤقت بالفوز على أبها 54 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من المحلة يكشف لـ في الجول موقف عبده يحيى من عرضي المصري والشرطة العراقي 56 دقيقة | الكرة المصرية
تأثير فوري ودقة كاملة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام إسطنبول ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا