مصدر من المحلة يكشف لـ في الجول موقف عبده يحيى من عرضي المصري والشرطة العراقي

الأحد، 22 يناير 2023 - 20:26

كتب : حامد وجدي

عبده يحيى - غزل المحلة

دعم غزل المحلة صفوفه بثنائي هجومي على سبيل الإعارة مما يتيح الفرص لعبده يحيى مهاجم الفريق للرحيل في سوق الانتقالات الشتوية.

وضم غزل المحلة كلا من حازم مرسي من الإسماعيلي وأحمد رضا من وادي دجلة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وتلقى عبده يحيى عرضين من المصري والشرطة العراقي خلال سوق الانتقالات الجارية.

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وكشف مصدر من غزل المحلة: "المصري طلب التعاقد مع عبده يحيى وحددنا سعره مقابل 15 مليون جنيه".

وأوضح "بعد ذلك توقفت المفاوضات من جانب النادي البورسعيدي".

وتابع "تلقينا عرضا من الشرطة العراقي لاستعارة عبده يحيى مقابل 80 ألف دولار ثم تم زيادة العرض إلى 100 ألف دولار".

وشدد "تلك الزيادة مناسبة لنا وننتظر رد الفريق العراقي النهائي بشأن إتمام الصفقة".

واختتم مصدر غزل المحلة تصريحاته "دعمنا الهجوم بالثنائي أحمد رضا من وادي دجلة وحازم مرسي من الإسماعيلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم".

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة.

وحقق المحلة ستة انتصارات هذا الموسم مقابل التعادل في أربع مباريات ومثلهم خسارة.

وخاض عبده يحيى 13 مباراة هذا الموسم في مسابقة الدوري وصنع هدفا واحدا.

ولعب عبده يحيى الموسم الماضي 33 مباراة في مسابقة الدوري ونجح في تسجيل تسعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

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