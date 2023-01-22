تأثير فوري ودقة كاملة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام إسطنبول

شارك محمود حسن تريزيجيه بديلا مع فريقه طرابزون سبور أمام إسطنبول سبور في المباراة التي انتهت بفوز رفاق المصري بأربعة أهداف دون مقابل على ملعبه في الجولة الـ 20 من الدوري التركي.

ووقع تريزيجيه على الهدف الرابع لفريقه في المباراة مع الدقيقة 64.

الهدف هو السابع لتريزيجيه مع فريقه التركي مع ست تمريرات حاسمة في 28 مباراة هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد طرابزون للنقطة الـ 35 في المركز الخامس بفارق 10 نقاط عن جالاتاسراي صاحب الصدارة بينما توقف رصيد إسطنبول عند النقطة الـ15 في المركز الـ 18.

نستعرض معا ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام إسطنبول سبور

الدقائق: 30

التسديدات: 3

التسديدات على المرمى: 2

صناعة الفرص: 2

التمريرات الصحيحة: 17 من أصل 17 بدقة تمرير 100%

العرضيات الصحيحة: 1

الكرات الطولية الصحيحة: 1

المراوغات الصحيحة: 1

الفوز بالثنائيات: 1