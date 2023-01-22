تريزيجيه يشارك كبديل ويسجل في فوز طرابزون برباعية على إسطنبول سبور

حقق طرابزون سبور الفوز على إسطنبول سبور بأربعة أهداف دون مقابل على ملعبه في الجولة الـ 20 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور وتسجيله لهدف.

وسجل أهداف طرابزون في المباراة كل من تريزيجيه، ومارك بارترا وأنستانيوس باكاشيتاش.

الفوز رفع رصيد طرابزون للنقطة الـ 35 في المركز الخامس بفارق 10 نقاط عن جالاتاسراي صاحب الصدارة بينما توقف رصيد إسطنبول عند النقطة الـ15 في المركز الـ 18.

وتقدم يوسف يازيتشي بالهدف الأول لطرابزون في الدقيقة الـ 33 بمقصية رائعة مستغلا كرة مرتدة من الدفاع.

وبعد بداية الشوط الثاني بثلاث دقائق سجل بارترا الهدف الثاني بمتابعة لكرة اتردت من حارس المرمى.

وبعد ثلاثة دقائق أضاف باشاكيتاش الهدف الثالث بتسديدة أرضية رائعة.

وشارك تريزيجيه في الدقيقة الـ 60 بدلا من باشاكيتاش.

وبعد أربع دقائق فقط سجل تريزيجيه الهدف الرابع لطرابزون بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ووصل تريزيجيه لمباراته الـ 28 مع طرابزون منذ بداية الموسم وخلالهم سجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين.