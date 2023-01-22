تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم ضد بلباو.. وتبديلات في وسط الملعب

"عاد الأسد إلى عرينه".. بيراميدز يعلن عودة أحمد توفيق

مصدر من المحلة يكشف لـ في الجول موقف عبده يحيى من عرضي المصري والشرطة العراقي

رئيس الزمالك: قدمنا شكوتان ضد كهربا.. ونعمل على إتمام 3 صفقات

رغم الخسارة.. سمير فكري رجل مواجهة الداخلية ضد المقاولون العرب

الزمالك يكشف عن عودة لاعبه المعار.. وخطوة لاستعادة آخر

مرتضى يكشف عن موقف استمرار أمير وفيريرا مع الزمالك "حسمنا الأمر"

إلى المربع الذهبي.. المقاولون يكسر صمود 9 لاعبين من الداخلية بفوز +94

نهاية مؤتمر مرتضى منصور - عن مصير فيريرا وشكوى كهربا والصفقات واستقالة أمير