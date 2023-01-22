رئيس الزمالك: قدمنا شكوتان ضد كهربا.. ونعمل على إتمام 3 صفقات

الأحد، 22 يناير 2023 - 20:07

كتب : إبراهيم رمضان

كهربا يحتفل بهدفه في الزمالك

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشكوتين ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك، فيما كشف عن صفقات محتملة للفريق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه اليوم الأحد: "تقدمنا بشكوى ضد كهربا لأنه وجه شتائم لجمهور الزمالك".

وأضاف "قدمنا شكوى أخرى لأنه شارك في المباريات مع الأهلي وهو موقوف وهارب من الزمالك".

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كهربا سجل هدفا خلال فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

من جهة أخرى، كشف رئيس الزمالك عن صفقات محتملة يسعى للنادي للتعاقد معها، فقال "نعمل على إتمام 3 صفقات جديدة للزمالك ونأمل أن تكتمل هذه الصفقات".

واستدرك "ولكن أطالب جمهور الزمالك بعدم الحديث عن الصفقات لأن هذا الحديث يفسد الصفقات ويزيد من أسعار اللاعبين".

مرتضى أتم "كنا قد أتفقنا على ضم لاعب مقابل 500 ألف دولار، ولكن بعد حديث الجمهور عبر الصفقات عن اللاعب رئيس ناديه طلب 2 مليون دولار".

رئيس الزمالك كشف أيضا عن موقف استمرار جوسفالدو فيريرا، وأمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي. (طالع التفاصيل)

ويحتل الزمالك حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل، قبل مواجهة فيوتشر يوم 29 يناير ثم فاركو يوم 6 فبراير، إذ ستكون المباراة الأخيرة قبل إعلان مصير فيريرا حسب مرتضى.

ويلعب الزمالك بعدها مع شباب بلوزداد في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 10 فبراير.

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