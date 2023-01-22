رغم الخسارة.. سمير فكري رجل مواجهة الداخلية ضد المقاولون العرب
الأحد، 22 يناير 2023 - 20:04
كتب : FilGoal
حصد سمير فكري لاعب الداخلية جائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في افتتاح الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.
ويأتي فوز سمير فكري بالجائزة رغم خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف واحد بهدف قاتل في الدقيقة 94.
ولعب الداخلية المباراة بتسعة لاعبين بعد تعرض اثنين من لاعبيه للطرد خلال المباراة.
وجاءت أرقام سمير فكري في المباراة كالآتي:
لعب: 86 دقيقة
التمرير: 25 من 30 بدقة 83%
لمس الكرة: 49
كرات طولية: 2 من 3 بنسبة 67%
استعادة الكرة: 6 مرات
صراعات أرضية: 6 من 13 بنسبة 46%
صراعات هوائية: 1 من 1 بنسبة 100%
ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.
ويلعب الداخلية مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.
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