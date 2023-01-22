هالير يشارك للمرة الأولى منذ 227 يوما في فوز مثير لدورتموند على أوجسبورج

حقق بوروسيا دورتموند فوزا مثيرا على أوجسبورج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الـ 16 من الدوري الألماني.

المباراة شهدت المشاركة الأولى لسيباستيان هالير في مباراة رسمية منذ انضمامه للفريق، إذ أنه قد أصيب بمرض السرطان عقب توقيعه مع دورتموند.

وكانت المباراة الأخيرة التي شارك فيها رونالدو مع كوتديفوار منذ 227 يوما ضد ليسوتو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسجل أهداف دورتموند في المباراة كل من جود بيلينجهام ونيكو شلوتيربيك وجيمي بيوني جيتينس وجيوفاني رينا، بينما سجل أرني ماير وإرميدين ديميروفيتش ودافيد كولينا لأوجسبورج.

الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة الـ 28 في المركز السادس وبفارق 7 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب الصدارة بينما توقف رصيد أوجسبورج عند النفطة الـ 15 في المركز الـ 15.

تقدم بيلينجهام لدورتموند في الدقيقة الـ 29 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وتعادل ماير لأوجسبورج بعد قطع الكرة من دفاع دورتموند ليسدد بوجه القدم الخارجي في الشباك.

وبعد دقيقتين فقط تقدم دورتموند من جديد عن طريق شلوتيربيك برأسية مستغلا ركلة حرة مباشرة نفذها يوليان براندت.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة تعادل أوجسبورج عن طريق ديميروفيتش بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة من فوق الحارس كوبيل.

وشهدت الدقيقة الـ 62 دخول سيباستيان هالير بدلا من يوسوفا موكوكو.

وتقدم دورتموند من جديد عن طريق جيتينز في الدقيقة الـ 75 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء خادعت حارس المرمى.

وبعد دقيقة واحدة تعادل أوجسبورج مرة جديدة عن طريق كولينا بمتابعة لتسديدة تصدى لها كوبيل.

التعادل لم يدم سوى دقيقتين فقط قبل أن يسجل رينا هدف الفوز لدورتموند بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.