الزمالك يكشف عن عودة لاعبه المعار.. وخطوة لاستعادة آخر

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مستجدات ثنائي دفاع الفريق المعار.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه اليوم الأحد: "أطالب محمد مصليحي رئيس الاتحاد السكندري بإعادة محمود علاء إلى الزمالك غدا".

وأضاف "سندفع له الراتب الذي دفعه الاتحاد السكندري، لأنني لا أتعامل مع أشخاص لا يحترمون اتفاقاتهم".

وعن محمود شبانة قال مرتضى "غدا سيعود محمود شبانة إلى الزمالك من سموحة".

محمود علاء خرج معارا من الزمالك إلى الاتحاد السكندري هذا الموسم في الصيف، فيما يحاول الفريق الأبيض استعادته حاليا.

صاحب الـ31 عاما شارك في 9 مباريات هذا الموسم. سجل فيهم هدفا واحدا.

ويلعب محمود شبانة مع سموحة، إذ خرج معارا من الفريق الأبيض هذا الموسم ولم يسبق له أن مثل الزمالك في أي مباراة بعد إيقاف الزمالك عن القيد بالموسم الماضي بعد ضمه من أسوان.

ويقدم شبانة أداء جيدا مع سموحة هذا الموسم، كان آخره الحصول على جائزة رجل المباراة خلال الفوز على سيراميكا كليوباترا بالجولة الماضية.