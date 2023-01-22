انتهت كأس فرنسا - ثون (0)-(0) نانت.. مصطفى يحسم التأهل

تريزيجيه: لا تهمني المشاركة بديلا.. وهذا تفسير احتفالي بعد الهدف

مصطفى محمد يسجل ركلة ترجيح ويقود نانت لدور الـ 16 من كأس فرنسا

مباشر الدوري الإسباني - بلباو (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول بنزيمة والأول

تين هاج: كان يمكننا أن نتفادى كل الأهداف.. وما نفعله ليس كافيا