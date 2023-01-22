مرتضى يكشف عن موقف استمرار أمير وفيريرا مع الزمالك "حسمنا الأمر"

الأحد، 22 يناير 2023 - 19:30

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيراميدز - فيريرا

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة من الاستمرار بالفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه اليوم الأحد: "أمير مرتضى مصمم على الاستقالة من الزمالك. مجلس الإدارة صوت بالاجماع على رفض استقالة أمير مرتضى، وبالاتفاق على رحيل فيريرا".

عن موقف فيريرا، قال مرتضى "هذا الرجل أخذ صلاحيات لم يأخذها أي مدرب من قبله ومنذ أن جاء للزمالك لا أتحدث معه عن عدم مشاركة أي لاعب".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - فيريرا يقود مران الزمالك خبر في الجول - تأجيل اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة مصير فيريرا.. وكيف تفكر إدارة الأبيض بعد خسارة القمة.. اجتماع عاجل في الزمالك لبحث مصير فيريرا في الجول يكشف - الاتجاه الأقرب لمصير فيريرا.. وكيف تفكر إدارة الزمالك للمستقبل

وأضاف "من الممكن أن أتحمل فيريرا في مباراة أو مباراتين، ولكن لن أتحمله في ضياع بطولات".

مرتضى أوضح "هناك تغييرات كثيرة في تشكيل الزمالك. التحكيم أيضا له دور رئيسي في نتائج الزمالك المتراجعة خلال الفترة الماضية".

رئيس الزمالك استمر في هذا الصدد "قرار مجلس الإدارة بشأن مستقبل فيريرا مع الزمالك سيتم الإعلان عنه عقب مباراة فاركو في الدوري".

وأتم "مجلس إدارة الزمالك اتخذ القرار النهائي بشأن الجهاز الفني بقيادة فيريرا أيا كانت النتائج في المباريات الثلاثة المقبلة".

الزمالك تلقى خسارة أمام الأهلي أمس السبت بثلاثية مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل، قبل مواجهة فيوتشر يوم 29 يناير ثم فاركو يوم 6 فبراير، إذ ستكون المباراة الأخيرة قبل إعلان مصير فيريرا حسب مرتضى.

ويلعب الزمالك بعدها مع شباب بلوزداد في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 10 فبراير.

وتعد تلك الولاية هي الثانية لـ فيريرا المدرب البرتغالي على رأس الجهاز الفني لنادي الزمالك.

صاحب الـ76 عاما توج مع الزمالك بلقبين دوري مصر، ولقبين كأس مصر.

وقاد فيريرا الزمالك خلال الولاية الثانية في 51 مباراة. فاز في 32 مباراة، وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات.

الدوري المصري الزمالك جوسفالدو فيريرا
نرشح لكم
"عاد الأسد إلى عرينه".. بيراميدز يعلن عودة أحمد توفيق مصدر من المحلة يكشف لـ في الجول موقف عبده يحيى من عرضي المصري والشرطة العراقي تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم ضد بلباو.. وتبديلات في وسط الملعب رئيس الزمالك: قدمنا شكوتان ضد كهربا.. ونعمل على إتمام 3 صفقات رغم الخسارة.. سمير فكري رجل مواجهة الداخلية ضد المقاولون العرب الزمالك يكشف عن عودة لاعبه المعار.. وخطوة لاستعادة آخر إلى المربع الذهبي.. المقاولون يكسر صمود 9 لاعبين من الداخلية بفوز +94 نهاية مؤتمر مرتضى منصور - عن مصير فيريرا وشكوى كهربا والصفقات واستقالة أمير
أخر الأخبار
الإيمان يتواصل.. أرسنال يعبر اختبار مانشستر الصعب في قمة الأهداف الخمسة 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهلال يتصدر الدوري السعودي بشكل مؤقت بالفوز على أبها 22 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من المحلة يكشف لـ في الجول موقف عبده يحيى من عرضي المصري والشرطة العراقي 25 دقيقة | الكرة المصرية
تأثير فوري ودقة كاملة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام إسطنبول 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه يشارك كبديل ويسجل في فوز طرابزون برباعية على إسطنبول سبور 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم ضد بلباو.. وتبديلات في وسط الملعب 39 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس الزمالك: قدمنا شكوتان ضد كهربا.. ونعمل على إتمام 3 صفقات 44 دقيقة | ميركاتو
رغم الخسارة.. سمير فكري رجل مواجهة الداخلية ضد المقاولون العرب 47 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا