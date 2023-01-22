إلى المربع الذهبي.. المقاولون يكسر صمود 9 لاعبين من الداخلية بفوز +94

واصل المقاولون العرب انتصاراته في مسابقة الدوري المصري بفوز قاتل على الداخلية بهدفين مقاببل هدف واحد.

وكسر المقاولون العرب صمود الداخلية الذي لعب بتسعة لاعبين بسبب تعرض اثنين من لاعبيه للطرد.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع بيراميدز، ومتقدما على الزمالك بفارق نقطة، قبل أن يخوض بيراميدز والزمالك مبارياتهما في الجولة.

وافتتح الداخلية التسجيل بهدف بركات حجاج مبكرا في الدقيقة العاشرة، بينما سجل جون أوكلي هدف التعديل قبل أن يقتل ممادو نياس المباراة بهدف في الدقيقة 94.

وواصل المقاولون العرب انتصاراته في مسابقة الدوري للمباراة الخامسة على التوالي.

وصف المباراة

باغت الداخلية فريق المقاولون العرب بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة عن طريق بركات حجاج.

واستقبل حجاج الكرة الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية سكنت أسفل يسار المرمى.

وعاد وليد عبد الرازق حكم المباراة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 38 بسبب تدخل قوي من كليتشي شيمزي على محمد مجلي وقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه كليتشي.

ونجح المقاولون العرب في تسجيل هدف التعادل عن طريق جون أوكلي في الدقيقة 54 بعد عرضية من أمير عابد وفشل دفاع الداخلية في تشتيتها وسددها أوكلي داخل الشباك.

وتعرض محمود طلعت لاعب الداخلية لطرد ثان للفريق في المباراة وكان ذلك خلال الدقيقة 74.

وهيمن فريق المقاولون العرب على الكرة في الربع ساعة الأخيرة بحثا عن هدف الفوز.

ونجح البديل ممادو نياس في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 94 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء أسفل يسار المرمى.

الخامس على التوالي

وحقق المقاولون العرب انتصاره الخامس على التوالي في الدوري والسابع بشكل عام هذا الموسم.

ولم يحقق المقاولون العرب خمسة انتصارات متتالية في الدوري منذ موسم 2018 - 2019.

وكان ذئاب الجبل قد نجح وقتها في تحقيق الفوز في ست جولات على التوالي من الجولة 13 وحتى الجولة 18 من المسابقة.

ويقترب المقاولون العرب من تحقيق رقم إيجابي لم يحدث منذ نوفمبر 2018.

ويحتاج المقاولون للفوز في المباراة المقبلة أمام فريق الاتحاد ليعادل ذلك الرقم.

ويستضيف المقاولون العرب فريق الاتحاد يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري.

خسارة بعد ثلاث جولات

تعرض الداخلية للخسارة لأول مرة بعد ثلاث جولات من حصد النقاط.

وكان الداخلية قد حقق التعادل في مباراتين متتاليتين أمام كل من الزمالك والبنك الأهلي.

وفي المباراة الأخيرة نجح الداخلية في تحقيق الفوز على حرس الحدود بهدف دون مقابل.

وتعرض الداخلية للخسارة أمام المقاولون العرب لتصبح الهزيمة الأولى منذ الجولة الحادية عشر عندما خسر فريق الداخلية أمام المصري.