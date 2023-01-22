نهاية مؤتمر مرتضى منصور - عن مصير فيريرا وشكوى كهربا والصفقات واستقالة أمير

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمؤتمر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بثلاثية دون رد في الجولة 14 من الدوري المصري.

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نهاية مؤتمر مرتضى منصور

مرتضى: كنا أتفقنا على ضم لاعب مقابل 500 ألف دولار، ولكن بعد حديث الجمهور عبر الصفقات عن اللاعب رئيس ناديه طلب 2 مليون دولار

مرتضى: نعمل على إتمام 3 صفقات جديدة للزمالك ونأمل أن تكتمل هذه الصفقات، ولكن أطالب جمهور الزمالك بعدم الحديث عن الصفقات لأن هذا الحديث يفسد الصفقات ويزيد من أسعار اللاعبين

مرتضى: إمام عاشور تلفظ في غرفة مغلقة تعرض للإيقاف 8 مباريات، أنتظر قرارات الرابطة واتحاد الكرة وماذا سيفعلون مع كهربا الذي وجه شتائم للزمالك

مرتضى: الدوري لا يزال طويلا وأمامنا فرصة للمنافسة على اللقب وأيضا كأس مصر وكأس السوبر

مرتضى: تقدمنا بشكوى ضد كهربا لأنه وجه شتائم لجمهور الزمالك، وشكوى أخرى لأنه شارك في المباريات مع الأهلي وهو موقوف وهارب من الزمالك

مرتضى: كهربا لن يستطيع اللحاق بالمشاركة مرة أخرى ضد الزمالك

مرتضى: مجلس إدارة الزمالك اتخذ القرار النهائي بشأن الجهاز الفني بقيادة فيريرا أيا كانت النتائج في المباريات الثلاثة المقبلة

مرتضى: غدا سيعود محمود شبانة إلى الزمالك من سموحة

مرتضى: أطالب محمد مصليحي رئيس الاتحاد السكندري بإعادة محمود علاء إلى الزمالك غدا، وسندفع له الراتب الذي دفعه الاتحاد لأنني لا أتعامل مع أشخاص لا يحترمون اتفاقاتهم

مرتضى: مصطفى الزناري وعمرو السيسي ومعهم مهند لاشين الذي انضم لفيوتشر قادوا طلائع الجيش للمركز الرابع، وعمر جابر ظهير أيمن المنتخب، وسامسون سجل 28 هدفا مع فريقه السابق

مرتضى: حدث انهيار تام للاعبي الزمالك أمام الأهلي منذ الدقيقة 60 بفعل فاعل

مرتضى: هناك كرة في مباراة الأهلي استوقفتني.. الكرة مرت من محمد عواد بغرابة وبعد أن كانت ذاهبه إلى خارج الملعب غيرت مسارها نحو المرمى لكنها ارتطمت في العارضة

مرتضى: قرار مجلس الإدارة بشأن مستقبل فيريرا مع الزمالك سيتم الإعلان عنه عقب مباراة فاركو في الدوري

مرتضى: مجلس الإدارة صوت بالاجماع على رفض استقالة أمير مرتضى، وبالاتفاق على رحيل فيريرا

مرتضى: مجلس الإدارة صوت بالاجماع على رفض استقالة أمير مرتضى، وبالاتفاق على رحيل فيريرا

مرتضى: أمير مرتضى مصمم على الاستقالة من الزمالك

مرتضى: هذا الرجل أخذ صلاحيات لم يأخذها أي مدرب من قبله ومنذ أن جاء للزمالك لا أتحدث معه عن عدم مشاركة أي لاعب

مرتضى: أنا من الممكن أن أتحمل فيريرا في مباراة أو مباراتين، ولكن لن أتحمله في ضياع بطولات

مرتضى: هناك تغييرات كثيرة في تشكيل الزمالك

انطلاق المؤتمر الصحفي