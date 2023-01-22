انتهت الدوري السعودي - النصر (1)-(0) الاتفاق.. فوز الأصفر

يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد الاتفاق في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

كريستيانو رونالدو النادي : نجوم النصر والهلال الاتفاق النصر

ويلعب كريستانو رونالدو في التشكيل الأساسي للنصر ليسجل ظهوره الأول مع الفريق الأصفر.

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نهاية المباراة بفوز النصر بهدف دون رد

ق 70: محاولات من رونالدو للتسجيل

ق 55: ضغط أصفر قوي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد

ق 31: جووووول تالسيكا والأول بضربة رأسية

ق 20: سيطرة من الاتفاق ومحاولات على المرمى الأصفر

ق 10: محاولات من النصر لتسجيل الهدف الأول

انطلاق المباراة