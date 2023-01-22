تشكيل نانت - مصطفى محمد يقود الهجوم أمام ثاون في كأس فرنسا
الأحد، 22 يناير 2023 - 18:49
كتب : FilGoal
يقود مصطفى محمد هجوم نانت أمام ثاون ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس فرنسا.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويقام اللقاء في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد.
ولعب مصطفى محمد في الدور الثالث من بطولة كأس فرنسا ونجح في تسجيل هدف.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: ريمي ديسكامب
الدفاع: سيباستيان كورشيا - جان شارل كاستيليتو - أندري جيروتو - هادجام
الوسط: موسى سيسوكو - صامويل موتوسامي - موليت
الهجوم: ماركوس كوكو - مصطفى محمد - إيفان جويساند
وشارك مصطفى محمد 27 مباراة مع نانت هذا الموسم في مختلف المسابقات.
وساهم المهاجم المصري في 12 هدفا بعد تسجيل ثمانية أهداف وصناعة أربعة آخرين.
ويلعب مصطفى محمد ضمن صفوف نانت حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.
نرشح لكم
تريزيجيه: لا تهمني المشاركة بديلا.. وهذا تفسير احتفالي بعد الهدف مصطفى محمد يسجل ركلة ترجيح ويقود نانت لدور الـ 16 من كأس فرنسا تأثير فوري ودقة كاملة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام إسطنبول تريزيجيه يشارك كبديل ويسجل في فوز طرابزون برباعية على إسطنبول سبور انتهت كأس فرنسا - ثون (0)-(0) نانت.. مصطفى يحسم التأهل انتهت الدوري التركي - طرابزون (4)-(0) إسطنبول كوكا يشارك في تعادل مثير مع فاتح كاراجومروك أساسي للمرة 13 على التوالي.. كوكا يقود ألانياسبور أمام كاراجومروك