تشكيل نانت - مصطفى محمد يقود الهجوم أمام ثاون في كأس فرنسا

يقود مصطفى محمد هجوم نانت أمام ثاون ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس فرنسا.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

ويقام اللقاء في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد.

ولعب مصطفى محمد في الدور الثالث من بطولة كأس فرنسا ونجح في تسجيل هدف.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: ريمي ديسكامب

الدفاع: سيباستيان كورشيا - جان شارل كاستيليتو - أندري جيروتو - هادجام

الوسط: موسى سيسوكو - صامويل موتوسامي - موليت

الهجوم: ماركوس كوكو - مصطفى محمد - إيفان جويساند

وشارك مصطفى محمد 27 مباراة مع نانت هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وساهم المهاجم المصري في 12 هدفا بعد تسجيل ثمانية أهداف وصناعة أربعة آخرين.

ويلعب مصطفى محمد ضمن صفوف نانت حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.