تشكيل برشلونة - فاتي يقود الهجوم أمام خيتافي.. واستمرار غياب ليفاندوفسكي

الأحد، 22 يناير 2023 - 18:21

كتب : FilGoal

أنسو فاتي

يقود أنسو فاتي هجوم برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني في ظل استمرار غياب روبرتو ليفاندوفسكي.

ويلعب برشلونة ضد خيتافي في الجولة 18 من الدوري الإسباني، وتقام المباراة في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ويجلس المدافع رونالدو أراوخو على مقاعد البدلاء.

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ويغيب ليفاندوفسكي بسبب عقوبة الإيقاف بعدما تعرض للطرد في لقاء أوساسونا.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جول كوندي – أندرياس كريستينسن – أليخاندرو بالدي

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – جافي – بيدري

الهجوم: رافينيا – أنسو فاتي – عثمان ديمبيلي

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، بينما يأتي خيتافي في المركز 17 برصيد 17 نقطة.

أنسو فاتي برشلونة خيتافي الدوري الإسباني
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