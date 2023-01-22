للمرة الأولى في الدوري.. رونالدو أساسي مع النصر أمام الاتفاق

الأحد، 22 يناير 2023 - 18:20

كتب : FilGoal

رونالدو

تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي لفريقه النصر أمام الاتفاق في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

ابن الـ37 عاما سيلعب للمرة الأولى أساسيا مع النصر في الدوري السعودي والثانية بشكل عام بعد أن سجل هدفين في مواجهة نجوم النصر والهلال الودية أمام باريس سان جيرمان والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

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حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: علي لاجامي - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري - عبدالمجيد الصليهم - عبدالرحمن غريب - أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - بيتي مارتينيز

ويغيب الثلاثي دافيد أوسبينا ولويس جوستافو وألفارو جونزاليس عن صفوف النصر.

ويتواجد النصر في المركز الثاني للدوري برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

وانتقل رونالدو لصفوف النصر السعودي في صفقة انتقال حر مع بداية شهر يناير الحالي.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.

النصر الاتفاق الدوري السعودي كريستيانو رونالدو
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