"وما بعد الصبر إلا الجبر" رسالة من كهربا بعد مواجهة القمة

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي رسالة عبر حسابه الرسمي بعد مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وتغلب الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرمن مسابقة الدوري.

ونجح محمود كهربا في تسجيل هدف الافتتاح في المباراة.

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "وما بعد الصبر إلا الجبر وما بعد العسر إلا اليسر".

وأضاف "من ظن أن المارد الأحمر قد مات، فالمارد بالبطولات مشهور".

واختتم كهربا رسالته "قد خاب ظن أولئك الذين يعتقدون أننا منخذلون، بل نحن رافعون الرؤوس لدهور".

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وشارك محمود كهربا في مباراتي الأهلي ضد سموحة في الكأس والزمالك بالدوري.

ويأتي ذلك بعد نهاية فترة إيقاف اللاعب والتي كانت مقدرة لستة أشهر بسبب شكوى الزمالك ضد.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه من المتوقع أن تصدر لجنة التأديب عقوبة انضباطية جديدة على كهربا.

أول تلك الحلول أن يدفع الغرامة وينفذ العقوبة الانضباطية الجديدة.

أما الثاني الحلول فهو أن يستأنف كهربا على القرار لدى المحكمة الرياضية والتي بدورها ستسمح له بالمشاركة في المباريات لحين الفصل في القضية.

وانتهت عقوبة كهربا بالإيقاف 6 أشهر مساء أمس الأربعاء 11 يناير 2023.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار

، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو الماضي لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 5 بطولات مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية، لكنه لم يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل المدرب بيتسو موسيماني وقتها، ليرحل معارًا إلى هاتاي سبور التركي.

ولعب كهربا آخر مباراة رسمية بقميص هاتاي سبور يوم 22 مايو الماضي أمام جيرسونسبور، وسجل يومها هدفًا بالإضافة إلى صناعته هدفين.

وصرّح علي عباس المحامي الدولي المسؤول عن ملف كهربا في وقتٍ سابق

عبر أون تايم سبورتس: "المراسلات كانت بيني وبين فيفا بشأن التأكد من الموعد المحدد لانتهاء فترة الإيقاف الخاصة بـ كهربا بشكل دقيق والذي جاء في الخطاب الأول يوم 11 يناير".