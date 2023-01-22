ميسي خارج قائمة سان جيرمان لمباراة كأس فرنسا

أعفى كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان نجمه ليونيل ميسي من المشاركة في لقاء باييس دي كاسل في كأس فرنسا.

سيلعب الفريق الباريسي ضد باييس دي كاسل في دور الـ32 من البطولة يوم الاثنين.

وخرج ميسي من قائمة المباراة من أجل الراحة، فالنادي لم يضع اسمه في قائمة المصابين.

وشارك ميسي في لقاء باريس الودي ضد نجوم الهلال والنصر يوم الخميس الماضي.

فيما تواجد في القائمة كل نجوم سان جيرمان مثل كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا وأشرف حكيمي وسيرجيو راموس.

وجاءت القائمة كالآتي:

يذكر أن اسم ميسي ارتبط بالانتقال لفرق أخرى الموسم المقبل بعد نهاية عقده، لكن سان جيرمان يريد الاحتفاظ بنجمه الأرجنتيني.

ونفى فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا الشائعات التي تحدثت عن تلقي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لعرض من الهلال السعودي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ميسي قد تلقى عرضا من الهلال للحصول على خدماته في الموسم المقبل مقابل 250 مليون يورو سنويا.

وقال رومانو إن ميسي لم يتلق أي عروض من الهلال لضمه على الرغم من الشائعات التي خرجت في الأيام الماضية.

وفقا لرومانو فإن ميسي يتفاوض حاليا مع باريس سان جيرمان لتمديد تعاقده مع الفريق والمفاوضات تسير بشكل جيد.

النصر السعودي كان قد تعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال شهر يناير الحالي بعقد يمتد لموسمين ونصف لذلك ربط البعض ميسي بالتعاقد مع الهلال لاستكمال منافستهما التي استمرت لسنوات في أوروبا.

ويلعب ميسي بقميص باريس سان جيرمان منذ صيف 2021 وشارك خلال 54 مباراة وسجل 24 هدفا وصنع 29 بجميع المسابقات.

وتوج ميسي مؤخرا مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

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