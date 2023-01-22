انتهت الدوري التركي - طرابزون (4)-(0) إسطنبول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور ضد إسطنبول سبور في الجولة 20 من الدوري التركي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

ويجلس محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر على مقاعد بدلاء فريقه طرابزون.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق64. جوووووول الراابع لطرابزون سبور عن طريق محمود حسن تريزيجيه بعد مرور رائع وتسديدة أرضية خادعت الحارس ودخلت الشباك.

ق60. دخول محمد حسن تريزيجيه بديلا لأنطونيوس باشاكتيش.

ق51. جووول ثالث لطرازبون سبور عن طريق باشاكتيش من تسديدة أرضية رائعة.

ق49. جووول الثااني لطرابزون سبور عن طريق مارك بارترا بطريقة رائعة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32. جووول أول لطرابزون سبور عن طريق يوسف يازيتشي بمقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة رأسية من دجانيني.

ق31. ضغط من طرابزون سبور لتسجيل الهدف الأول ولكن بدون فرص خطيرة على المرمى.

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل