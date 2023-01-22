الإسماعيلي يوافق على إعارة مهاجمه الشاب إلى المحلة

الأحد، 22 يناير 2023 - 17:46

كتب : FilGoal

الصورة من الموقع الرسمي للإسماعيلي

وافق مسؤولوا الإسماعيلي على رحيل حازم مرسي مهاجم الفريق إلى غزل المحلة على سبيل الإعارة.

ويأتي قرار الإسماعيلي ضمن قرارات فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واستطلع مسؤولو الإسماعيلي رأي الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو والذي رحب بمنح فرصة للمهاجم الشاب.

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ويعد حازم مرسي أحد مواهب قطاع الناشئين وسبق له التتويج مع فريق الشباب مواليد 99 بدوري الجمهورية.

وحصل حازم مرسي على لقب الهداف ضمن منافسات دوري الجمهورية.

ويعتبر مرسي صاحب أول أهداف الإسماعيلي هذا الموسم والذي سجله في شباك غزل المحلة.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

وتعثر الدراويش في آخر ست مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

وكان آخر انتصار حققه الإسماعيلي في مسابقة الدوري على حساب إنبي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

أما غزل المحلة ففي المركز السابع برصيد 22 نقطة عقب خوض 14 مباراة.

الدوري المصري الإسماعيلي غزل المحلة
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