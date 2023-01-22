كأس مصر - المنصورة إلى الدور التمهيدي الرابع.. وخروج بلدية المحلة والأولمبي
الأحد، 22 يناير 2023 - 17:29
كتب : FilGoal
أقيمت اليوم مباريات اليوم الأول من الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر 2022/2023.
وتأهل إلى دور التمهيدي الرابع كل من المنصورة ودكرنس ورايه الرياضي وسبورتنج كاسل وسبورتنج وبروكسي والحمام وطلائع الأسطول وأبو قير.
وجاءت نتائج المباريات كالتالي:
لمنصورة 1 - 0 نبروه.
بايونيرز 0 - 0 دكرنس (فوز دكرنس بركلات الترجيح٤-٢).
منية سمنود 1 - 1 منية النصر (فوز منية النصر بركلات الترجيح 4-2).
بلدية المحلة 2 - 3 رايه الرياضي.
سبورتنج كاسل 2 - 0 طنطا.
سبورتنج 1 - 1 المجد (فوز سبورتنج بركلات الترجيح 4-2).
كفرالشيخ 0 - 1 بروكسي.
الأوليمبي 2 - 4 الحمام.
طلائع الأسطول 1 - 0 الهلال مطروح.
المصري بالسلوم 1 - 1 أبوقير للأسمدة (فوز أبوقير بركلات الترجيح 3-1).
وستكون مباريات الدور التمهيدي الرابع والأخير بين الفرق التي تأهلت كالتالي
دكرنس - منية النصر
المنصورة - راية
سبورتنج كاسل - بروكسي
سبورتنج - الحمام
طلائع الأسطول - أبوقير للاسمدة
وسيتأهل الفائز من الدور التمهيدي الرابع إلى دور الـ 32 لمواجهة أحد فرق الدوري الممتاز.
ويعد الزمالك هو حامل لقب آخر نسخة اكتملت 2020/2021 بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.
وسيلعب الأهلي وبيراميدز نهائي نسخة 2021/2022.