كأس مصر - المنصورة إلى الدور التمهيدي الرابع.. وخروج بلدية المحلة والأولمبي

أقيمت اليوم مباريات اليوم الأول من الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر 2022/2023.

وتأهل إلى دور التمهيدي الرابع كل من المنصورة ودكرنس ورايه الرياضي وسبورتنج كاسل وسبورتنج وبروكسي والحمام وطلائع الأسطول وأبو قير.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

لمنصورة 1 - 0 نبروه.

بايونيرز 0 - 0 دكرنس (فوز دكرنس بركلات الترجيح٤-٢).

منية سمنود 1 - 1 منية النصر (فوز منية النصر بركلات الترجيح 4-2).

بلدية المحلة 2 - 3 رايه الرياضي.

سبورتنج كاسل 2 - 0 طنطا.

سبورتنج 1 - 1 المجد (فوز سبورتنج بركلات الترجيح 4-2).

كفرالشيخ 0 - 1 بروكسي.

الأوليمبي 2 - 4 الحمام.

طلائع الأسطول 1 - 0 الهلال مطروح.

المصري بالسلوم 1 - 1 أبوقير للأسمدة (فوز أبوقير بركلات الترجيح 3-1).

وستكون مباريات الدور التمهيدي الرابع والأخير بين الفرق التي تأهلت كالتالي

دكرنس - منية النصر

المنصورة - راية

سبورتنج كاسل - بروكسي

سبورتنج - الحمام

طلائع الأسطول - أبوقير للاسمدة

وسيتأهل الفائز من الدور التمهيدي الرابع إلى دور الـ 32 لمواجهة أحد فرق الدوري الممتاز.

ويعد الزمالك هو حامل لقب آخر نسخة اكتملت 2020/2021 بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

وسيلعب الأهلي وبيراميدز نهائي نسخة 2021/2022.