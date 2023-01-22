كوكا يشارك في تعادل مثير مع فاتح كاراجومروك

الأحد، 22 يناير 2023 - 17:10

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - ألانياسبور

شارك أحمد حسن "كوكا" مهاجم ألانياسبور في تعادل فريقه مع فاتح كاراجومروك يوم الأحد.

ولعب ألانياسبور أمام فاتح كاراجومروك في الجولة 19 للدوري التركي وتعادلا 2-2.

وواصل كوكا التواجد في التشكيل الأساسي لـ ألانياسبور للمباراة رقم 13 على التوالي في الدوري التركي.

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.واستبدل كوكا في الدقيقة 76 حين كانت النتيجة 1-1 بعدما تقدم أوموت جونيس لألانياسبور في الدقيقة السادسة، ثم تعادل فابيو بوريني في الدقيقة 59.

وبعد خروجه بـ3 دقائق تقدم كاراجومروك بواسطة فابيو بوريني، لكن ألانياسبور تعادل عن طريق إيفان كافاليرو في الدقيقة 83.

يحتل ألانياسبور المركز التاسع في الدوري التركي برصيد 25 نقطة من 19 مباراة خاضها.

وسجل كوكا هذا الموسم 9 أهداف في 17 مباراة خاضها مع الفريق، منها 8 أهداف في الدوري التركي.

كوكا ألانياسبور فاتح كاراجومروك
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