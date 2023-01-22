عودة للدوري الممتاز.. البنك الأهلي يضم فراس عيفية

الأحد، 22 يناير 2023 - 16:55

كتب : رضا السنباطي حامد وجدي

فراس عيفية - البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي التعاقد مع التونسي فراس عيفية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانضم عيفية إلى البنك الأهلي مجانًا بعد رحيله عن إيسترن كومباني.

ووقّع عيفية مع البنك الأهلي على عقدٍ لمدة موسم ونصف الموسم.

وكان FilGoal.com قد كشف قبل 10 أيام عن توصل البنك الأهلي لاتفاق لضم عيفية.

التونسي عيفية (25 عامًا) يجيد اللعب في كل مراكز خط الهجوم.

وبرز عيفية مع إيسترن كومباني في الموسم الماضي بعد أن لعب له معارًا من النجم الساحلي.

وانتقل عيفية إلى إيسترن كومباني بشكلٍ نهائي مطلع الموسم الجاري.

وسبق لـ عيفية اللعب لـ الأولمبي الباجي كمعار من النجم الساحلي، قبل أن يبدأ مغامرته في الدوري المصري.

وخاض عيفية 19 مباراة في الدوري المصري الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وهز عيفية شباك الأهلي والاتحاد السكندري، لكنه لم ينجح في إنقاذ فريقه من الهبوط.

الدوري المصري فراس عيفية إيسترن كومباني
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