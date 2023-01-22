يونيون برلين يضم يورانوفيتش ثالث العالم

الأحد، 22 يناير 2023 - 16:35

كتب : FilGoal

فيليب يورانوفيتش

أعلن نادي يونيون برلين الألماني عن تعاقده مع يوسيب يورانوفيتش قادمًا من سيلتك الاسكتلندي.

ووقّع يورانوفيتش على عقدٍ يربطه بنادي العاصمة الألمانية لمدة 4 مواسم ونصف.

وذكرت تقارير صحفية أن الصفقة كلفت يونيون برلين حوالي 8 ملايين ونصف المليون يورو.

وبات يورانوفيتش ثاني لاعب يضمه يونيون برلين في سوق الانتقالات الشتوية بعد الفرنسي جيروم روسيلون قادمًا من فولفسبورج.

وصرّح يورانوفيتش بعد إتمام الصفقة: "الانتقال إلى يونيون يحقق حلمي باللعب في أحد أفضل دوريات العالم".

وأضاف: "الدوري الألماني يتحلى بالقوة وهذا ملائم لأسلوب لعبي، أتطلع للعب أمام جماهير يونيون برلين".

وأتم: "أتمنى أن أتطور أكثر في برلين وأن آخذ الخطوة التالية في مسيرتي".

فيما صرّح أوليفر روهنيرت مدير كرة القدم في النادي: "يوسيب سيكون ملائما لنا بسبب سرعته وخبرته ومهارته".

وأوضح: "نحن مقتنعنون أن هذا اللاعب سيساعدنا ونتطلع إلى مشاهدته في الملعب".

يورانوفيتش (27 عامًا) ظهير أيمن كرواتي لعب في صفوف سيلتك منذ انضمامه إليه قادمًا من ليجيا وارسو البولندي في صيف 2021.

وخاض يورانوفيتش 53 مباراة مع سيلتك، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

وبدأ يورانوفيتش مسيرته في نادي دوبرافا، ثم لعب للشهير هايدوك سبليت في كرواتيا، قبل أن يتحوّل للدوري البولندي في 2020.

وسبق لـ يورانوفيتش الفوز بالدوري البولندي ثم الدوري الاسكتلندي، كما كان ضمن الفريق المثالي للدوري الاسكتلندي الموسم الماضي.

ويمتلك يورانوفيتش 27 مباراة دولية مع كرواتيا، وظهر في مباراتين بيورو 2020.

وخاض يورانوفيتش كل الدقائق الممكنة مع كرواتيا خلال كأس العالم 2022 وقادها للمركز الثالث، بل صنع هدفًا أمام كندا في دور المجموعات.

ويحتل يونيون برلين المركز الثالث في الدوري الألماني برصيد 30 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

ويلعب يونيون برلين أمام أياكس أمستردام في دور الـ 32 للدوري الأوروبي.

يوسيب يورانوفيتش الدوري الألماني يونيون برلين
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