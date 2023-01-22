التشكيل - تغيير وحيد في الداخلية.. ومجلي أساسي مع المقاولون

الأحد، 22 يناير 2023 - 16:30

كتب : FilGoal

محمود أبو السعود - المقاولون - أسوان

أجرى رضا شحاتة المدير الفني لفريق الداخلية تغييرا وحيدا في التشكيل الأساسي لمواجهة المقاولون العرب.

ويستضيف الداخلية فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.

ودفع رضا شحاتة بالمهاجم عبد الله أوجيفيني في التشكيل الأساسي.

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أما المقاولون العرب فدفع شوقي غريب بثنائي الوسط محمد مجلي وعبد الرحمن خالد.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - بركات حجاج - محمد نجيب - عبد العزيز سيد

الوسط: محمود طلعت - كليتشي شميزين - مؤمن عاطف

الهجوم: سمير فكري - حسين رجب - عبد الله أوجيفيني

بينما تشكيل المقاولون العرب جاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: جوزيف أوتشايا - أحمد علاء - فاروقا نور الدين - عمر فايد

الوسط: أحمد الشيمي - محمد مجلي - عبد الرحمن خالد - لويس إدوارد

الهجوم: فادي فريد - جون أوكلي

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 24 نقطة بينما الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

وحقق الداخلية انتصاره في الجولة الأخيرة أمام حرس الحدود بهدف دون مقابل.

بينما المقاولون العرب نجح في تحقيق الانتصار في أربع جولات على التوالي.

الدوري المصري المقاولون العرب الداخلية
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