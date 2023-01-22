مران الأهلي - عودة السولية وسافيو.. وبرنامج استشفائي لـ علي معلول

تدرب الأهلي ظهر اليوم الأحد في استاد مختار التتش، بعد ساعات من فوزه على الزمالك.

وتغلب الأهلي على الزمالك في استاد القاهرة بالجولة 14 للدوري المصري مساء السبت.

واستهل الفريق المران بجلسة تدريبات بدنية، واستكمل اللاعبون الذي شاركوا في مباراة أمس مرانهم الاستشفائي، فيما خاض البقية وحدات تدريبية متنوعة تم اختتامها بتقسيمة قوية.

وانتظم عمرو السولية وبرونو سافيو في المران الجماعي بشكل طبيعي.

وأوضح أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن السولية تعافى من إصابة عضلة السمانة، فيما تخلص سافيو من آلام الركبة.

فيما يخضع علي معلول لبرنامج استشفائي لمدة 48 ساعة للتخلص من الإجهاد العضلي، وينتظم بعدها في التدريبات الجماعية.

وتغلب الأهلي على الزمالك بهدف كهربا وثنائية محمد شريف، ليبتعد في صدارة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي الثلاثاء المقبل في الجولة 15 للدوري المصري.