تقرير: النصيري يوافق على الانتقال لـ نيس

لا يمانع يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الانتقال إلى فريق نيس الفرنسي هذا الشتاء، حسب تقارير إسبانية.

النصيري قد يغادر الفريق الأندلسي في يناير الجاري بسبب عدم المشاركة كثيرا.

وأوضح تقرير جريدة إستاديو ديبورتيفو أن النصيري قد يوافق على الانتقال لنيس لأنه لن يواجه حاجزا لغويا.

وأضاف التقرير أن النصيري عارض فكرة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي لأنه يفضل البقاء في جنوب أوروبا.

ومن المقرر أن يواصل نيس مفاوضاته مع إشبيلية حول الصفقة التي قد تتم بسعر 20 مليون يورو.

ولا يعتمد خورخي سامباولي مدرب إشبيلية على المهاجم المغربي كثيرا.

ويمتد عقد يوسف مع إشبيلية حتى نهاية موسم 2024-2025.

النصيري تألق في كأس العالم 2022 وقاد بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي باحتلال المركز الرابع كأول منتخب عربي أو إفريقي يبلغ هذه المكانة في المونديال.

وذكر تقرير شبكة ذا أثليتك قبل أسبوعين أن وست هام قدم عرضا لإشبيلية من أجل استعارة النصيري لكن العرض لا يثير اهتمام النادي الأندلسي.

وأوضح التقرير أن إشبيلية كان ينتظر عرضا يتضمن بند الشراء بشكل نهائي في نهاية فترة الإعارة، أو عرض بمبلغ أكبر.

في الشتاء الماضي حاول المطارق ضم المهاجم المغربي في صفقة قيمتها 30 مليون يورو رفضها النادي الإسباني.

ولم يشارك الهداف التاريخي للعرب في المونديال مع إشبيلية كثيرا هذا الموسم، إذ لعب 21 مباراة فقط، معظمها كبديل.

النصيري بدأ كل مباريات المغرب الـ7 في المونديال وسجل هدفين ليقود منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم.

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