منافس الأهلي - أوكلاند سيتي يخسر في الوقت القاتل أمام جيونبوك وسط رياح عاتية

خسر أوكلاند سيتي النيوزيلندي أمام جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بهدفٍ دون رد في مباراة ودية.

وأقيمت المباراة في مدينة برشلونة الإسبانية، ضمن المعسكر الإعدادي لـ أوكلاند سيتي قبل خوض غمار كأس العالم للأندية.

وسجّل جيونبوك هدف المباراة الوحيد في شباك الفريق النيوزلندي قبل دقيقة على نهاية اللقاء.

وتعد تلك المباراة هي الودية الثانية لـ أوكلاند سيتي في فترة الإعداد، بعد أن واجه ريوس فريق القسم السادس الإسباني يوم الخميس الماضي.

وخسر أوكلاند سيتي أمام ريوس بهدف دون رد مساء الخميس.

وأقيمت مباراة أوكلاند سيتي أمام جينبوك في أجواء عاصفة في مدينة برشلونة.

وجاء تشكيل أوكلاند سيتي مع انطلاق المباراة أمام جيونبوك:

حراسة المرمى: كونور تريسي

الدفاع: ريجونت موراتي - آدم ميتشل - نيكو بوكسال - ناثان لوبو

الوسط: مايكل دن هاير - كاميرون هويسون - آنجل جاريجا

الهجوم: ديلان مانيكوم - إميليانو تادي - ريان دي فريز

ودخل في الشوط الثاني جوزيف لي، وكريستيان جراي، وأنجوس كيلكولي، وماريو إليتش، وأيدان كاري، وويليام جيليون، وتاكويا إيواتا، ومات إيليس.

ويختتم المعسكر الإعدادي بمواجهة ودية ثالثة أمام برشلونة (ب) بقيادة رافاييل ماركيز يوم الاربعاء 25 يناير.

وتأهل أوكلاند سيتي بدوره إلى كأس العالم للأندية بعد فوزه بدوري أبطال أوقيانوسيا 2022.

ويعتبر أوكلاند سيتي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة في كأس العالم للأندية بواقع 9 مرات.

وحقق أوكلاند سيتي أفضل إنجاز في تاريخه باحتلاله المركز الثالث في نسخة 2014 التي أقيمت في المغرب أيضًا.

وسبق لـ أوكلاند سيتي مواجهة الأهلي في ربع نهائي نسخة 2006، وفازت يومها كتيبة مانويل جوزيه بهدفي أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة.