أساسي للمرة 13 على التوالي.. كوكا يقود ألانياسبور أمام كاراجومروك
الأحد، 22 يناير 2023 - 14:37
كتب : FilGoal
أعلن فرانشيسكو فاريولي المدير الفني لـ ألانياسبور عن تشكيل فريقه لمواجهة فاتح كاراجومروك.
أحمد حسن كوكا
النادي : ألانياسبور
ويلعب ألانياسبور أمام فاتح كاراجومروك في الجولة 19 للدوري التركي.
ويتواصل تواجد أحمد حسن "كوكا" في التشكيل الأساسي لـ ألانياسبور للمباراة رقم 13 على التوالي في الدوري التركي.
تشكيل ألانياسبور:
حراسة المرمى: رونار أليكس رونارسون
الدفاع: ليروي فير - فرقان باير - يوري بالكوفيتش
الوسط: زين الدين فرحات - أوموت جونيش - أرناود لوسامبا - يوسف أوزدمير
الهجوم: إفيكان كاراكا - أحمد حسن كوكا - إفكان بكيروجلو
🗒️ Kadromuz#AlanyaKaragümrük | #HaydiAlanya pic.twitter.com/HLFE5dVGYA— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) January 22, 2023
ويحتل ألانياسبور المركز التاسع في الدوري التركي برصيد 24 نقطة من 18 مباراة خاضها.
وسجل كوكا هذا الموسم 9 أهداف في 16 مباراة خاضها مع الفريق، منها 8 أهداف في الدوري التركي.