أساسي للمرة 13 على التوالي.. كوكا يقود ألانياسبور أمام كاراجومروك

أعلن فرانشيسكو فاريولي المدير الفني لـ ألانياسبور عن تشكيل فريقه لمواجهة فاتح كاراجومروك.

ويلعب ألانياسبور أمام فاتح كاراجومروك في الجولة 19 للدوري التركي.

ويتواصل تواجد أحمد حسن "كوكا" في التشكيل الأساسي لـ ألانياسبور للمباراة رقم 13 على التوالي في الدوري التركي.

تشكيل ألانياسبور:

حراسة المرمى: رونار أليكس رونارسون

الدفاع: ليروي فير - فرقان باير - يوري بالكوفيتش

الوسط: زين الدين فرحات - أوموت جونيش - أرناود لوسامبا - يوسف أوزدمير

الهجوم: إفيكان كاراكا - أحمد حسن كوكا - إفكان بكيروجلو

ويحتل ألانياسبور المركز التاسع في الدوري التركي برصيد 24 نقطة من 18 مباراة خاضها.

وسجل كوكا هذا الموسم 9 أهداف في 16 مباراة خاضها مع الفريق، منها 8 أهداف في الدوري التركي.