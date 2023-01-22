أساسي للمرة 13 على التوالي.. كوكا يقود ألانياسبور أمام كاراجومروك

الأحد، 22 يناير 2023 - 14:37

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

أعلن فرانشيسكو فاريولي المدير الفني لـ ألانياسبور عن تشكيل فريقه لمواجهة فاتح كاراجومروك.

ويلعب ألانياسبور أمام فاتح كاراجومروك في الجولة 19 للدوري التركي.

ويتواصل تواجد أحمد حسن "كوكا" في التشكيل الأساسي لـ ألانياسبور للمباراة رقم 13 على التوالي في الدوري التركي.

تشكيل ألانياسبور:

حراسة المرمى: رونار أليكس رونارسون

الدفاع: ليروي فير - فرقان باير - يوري بالكوفيتش

الوسط: زين الدين فرحات - أوموت جونيش - أرناود لوسامبا - يوسف أوزدمير

الهجوم: إفيكان كاراكا - أحمد حسن كوكا - إفكان بكيروجلو

ويحتل ألانياسبور المركز التاسع في الدوري التركي برصيد 24 نقطة من 18 مباراة خاضها.

وسجل كوكا هذا الموسم 9 أهداف في 16 مباراة خاضها مع الفريق، منها 8 أهداف في الدوري التركي.

كوكا الدوري التركي
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