بطولة العالم لليد - تعرف على المتأهلين لربع النهائي.. ومنافس مصر المحتمل

ضمنت 7 منتخبات تواجدها في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد المقامة في السويد وبولندا، وتتصارع 4 منتخبات على المقعد الثامن والأخير في ربع النهائي.

وانتصر منتخب مصر على البحرين بنتيجة 26-22 في الجولة الثانية من الدور الرئيسي ليضمن تأهله لربع النهائي، وينتظر مواجهة الدنمارك يوم الاثنين لتحديد صاحب المركز الأول في المجموعة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الدنمارك أو التعادل لضمان الصعود كمتصدر للمجموعة الرابعة ومواجهة وصيف المجموعة الثانية.

فيما وضع منتخب الدنمارك قدما في ربع النهائي بعد فوزه على الولايات المتحدة، وأصبح متقدما بفارق نقطتين و22 هدفا عن منتخب كرواتيا الذي يأمل في حدوث معجزة تؤهله لربع النهائي.

الموقف الحالي للمجموعة، مصر في الصدارة برصيد 8 نقاط، الدنمارك في الوصافة بـ7 نقاط، ثم كرواتيا 5 نقاط.

ويأمل الكروات في اكتساح البحرين والوصول للنقطة السابعة، وفوز مصر على الدنمارك، من أجل تعويض فارق الأهداف والصعود بمعجزة إلى ربع النهائي.

في المجموعات الأخرى، ضمنت فرنسا وإسبانيا التأهل لربع النهائي من المجموعة الأولى، على أن تحسم مواجهة المنتخبين يوم الأحد هوية المتصدر والوصيف.

كما ضمنت ألمانيا والنرويج التأهل من المجموعة الثالثة، على أن تحسم مواجهة المنتخبين يوم الاثنين هوية المتصدر والوصيف.

وفي المجموعة الثانية التي سيخرج منها منافس مصر، تتصارع 4 منتخبات على بطاقة مؤهلة لربع النهائي، بعدما حسم منتخب السويد صاحب الأرض بطاقة الصدارة.

الموقف الحالي للمجموعة، السويد في الصدارة برصيد 8 نقاط، فيما يحتل منتخب البرتغال الوصافة حاليا بـ5 نقاط، ثم أيسلندا والمجر ولكل منهما 4 نقاط، ثم البرازيل بـ3 نقاط، والجميع له أمل في التأهل.

وتُلعب مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة في الدور الرئيسي يوم الأحد، إذ تلعب المجر ضد جزر القمر، والبرازيل أمام أيسلندا، والسويد ضد البرتغال.

منتخب مصر سيواجه السويد في حالة الخسارة من الدنمارك، بينما يلعب ضد (البرتغال أو أيسلندا أو المجر أو البرازيل) لو انتصر على الدنمارك.

مواجهة ربع النهائي المنتظرة للمصريين ستكون يوم الأربعاء المقبل في مدينة ستوكهولم السويدية.

في حالة التأهل لنصف النهائي سيلعب فراعنة اليد مباراة نصف النهائي يوم الجمعة.

وتختتم البطولة يوم الأحد المقبل في السويد.