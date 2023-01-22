دي ماريزيو: روما يستهدف ضم زياش في حالة رحيل زانيولو

ذكرت تقارير إيطالية أن نادي روما تواصل مع ممثلي حكيم زياش جناح تشيلسي من أجل إمكانية ضمه هذا الشتاء.

زياش كان يبحث عن الرحيل من تشيلسي في ظل عدم مشاركته باستمرار، لكن الأمور تغيرت قليلا في المباريات الأخيرة، إذ شارك كأساسي في 4 مباريات من أصل 6 هذا الشهر.

وأفاد جانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات أن إدارة روما تهتم بضم النجم المغربي وتعتبره بديلاً محتملاً لنيكولو زانيولو.

لكن رغبة روما ستصطدم بالراتب الكبير الذي يتقاضاه زياش والذي يبلغ 6.5 مليون يورو كل موسم، بالإضافة إلى حصوله على فرصته مؤخرا مع جراهام بوتر.

ولعب زياش 15 مباراة فقط هذا الموسم، ولم ينجح في هز الشباك، وصنع هدفا وحيدا.

ويخشى روما رحيل زانيولو خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد ظهور اهتمام من توتنام وبرايتون بضمه.

وأوضح التقرير أن روما يطلب 40 مليون يورو من أجل التخلي عن زانيولو، لكن العروض الإنجليزية لم تصل لهذا المبلغ.

فقد طلب توتنام ضمه على سبيل الإعارة بنية الشراء، في حين لم يتجاوز عرض برايتون حاجز الـ25 مليون يورو.

الإيطالي الشاب لعب 17 مباراة مع روما هذا الموسم في مختلف المسابقات سجل هدفين وصنع 3.

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