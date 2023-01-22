مدرب أوكلاند: نضع كل العراقيل والتحديات أمام لاعبينا قبل مباراة الأهلي الصعبة جدا

تحدث ألبيرت رييرا فيدال المدير الفني لـ أوكلاند سيتي النيوزيلندي، عن صعوبة المعسكر الإعدادي لفريقه قبل خوض غمار كأس العالم للأندية.

أوكلاند سيتي يلتقي بالأهلي في ثمن نهائي مونديال الأندية يوم 1 فبراير المقبل، ويقيم حاليًا معسكره الإعدادي في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقال رييرا عن الهزيمة 0-1 في أول مباراة ودية أمام فريق ريوس من القسم السادس الإسباني: "عندما اتفقنا على خوض هذه المباريات الودية، كنا ندرك أنها ستكون مهمة صعبة للغاية على اللاعبين بسبب وصولنا إسبانيا 48 ساعة فقط قبل أول مباراة، بالإضافة إلى دفعة أخرى وصلت قبل 24 ساعة من المباراة".

وتابع: "قمنا بذلك عن عمد لأننا نمتلك 10 أيام فقط للاستعداد لمباراة صعبة للغاية أمام الأهلي، ولهذا من الأفضل أن نواجه كل التحديات والانتكاسات المقبلة".

وأشار: "أردنا إعطاء 60 دقيقة و30 دقيقة من اللعب للأفراد الذين حضروا قبل المباراة بـ 48 دقيقة، لكن بعد أن راجعنا مستويات اللياقة البدنية وجدنا أن الكل جاهز، وبالتالي غيّرنا المخطط وحصل كل لاعب على 45 دقيقة في المباراة".

وأكمل: "فريق ريوس ريديس كان جاهزًا بدنيًا بعد أن لعب 12 مباراة هذا الموسم، وهذا هو نوع المنافس الذي كنا نبحث عنه لنرى كيف ستسير الأمور".

وأوضح: "نحن في منتصف فترة الإعداد للموسم الجديد، وأردنا مواجهة فرق قادرة على كشفنا حتى يخرجوا أقصى ما لدينا".

"الوقت لا يزال مبكرا ونحتاج إلى التحسن يوميا".

وأضاف: "حصول لاعبي نيوزيلندا على فرصة اللعب لـ أوكلاند سيتي في إسبانيا أمام خصوم أقوياء هي فرصة رائعة لهم ولنا، إنهم يدركون أسلوب كرة القدم الذي نريد تطبيقه، ونحن سعداء للغاية بالصفقات الجديدة".

وأشار: "أتوقع مباراة صعبة أمام تشيونبوك الذي هو على الورق أقوى من ريوم ريديس".

وأتم: "نرفع التحديات أمام لاعبينا وهذا هو هدف معسكرنا الإعدادي، نأمل أن نكون في أفضل مستوى ممكن حين نصل المغرب لخوض كأس العالم للأندية".

وشهد تشكيل أوكلاند سيتي في مباراته الودية مساء الخميس الظهور الأول للثنائي نيكو بوكسال، وريجونت موراتي.

وجاء تشكيل أوكلاند سيتي مع انطلاق المباراة:

حراسة المرمى: كاميرون براون

الدفاع: ريجونت موراتي - آدم ميتشل - نيكو بوكسال - تاكويا إيواتا

الوسط: ماريو إليتش - كاميرون هويسون - أيدان كاري

الهجوم: ديلان مانيكوم - جوزيف لي - ريان دي فريز

وأجرى المدير الفني الإسباني ألبيرت رييرا 9 تغييرات بين شوطي اللقاء بإقحام ناثان لوبو، وكريستيان جراي، وأنجوس كيلكولي، وآنجل جاريجا، وإميليانو تادي، ومات إليس، وويليام جيليون، ومايكل دين هاير، وآدم بيل.

ويخوض أوكلاند سيتي مباراة ودية ثانية أمام جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي يوم الأحد في برشلونة أيضًا.

ثم يختتم المعسكر الإعدادي بمواجهة ودية ثالثة أمام برشلونة (ب) بقيادة رافاييل ماركيز يوم الاربعاء 25 يناير.

وتأهل أوكلاند سيتي بدوره إلى كأس العالم للأندية بعد فوزه بدوري أبطال أوقيانوسيا 2022.

ويعتبر أوكلاند سيتي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة في كأس العالم للأندية بواقع 9 مرات.

وحقق أوكلاند سيتي أفضل إنجاز في تاريخه باحتلاله المركز الثالث في نسخة 2014 التي أقيمت في المغرب أيضًا.

وسبق لـ أوكلاند سيتي مواجهة الأهلي في ربع نهائي نسخة 2006، وفازت يومها كتيبة مانويل جوزيه بهدفي أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة.