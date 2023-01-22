مصطفى عسل: تعرضت لضيق في التنفس.. لن أسافر خارج البلاد رغم أنف الحاقدين

قال مصطفى عسل المصنف الأول عالميًا في الاسكواش، إنه يتعرض لضغوط كبيرة من مسؤولي اللعبة في مصر لدفعه إلى السفر خارج البلاد.

وانسحب عسل من الدور الثالث لبطولة جاي بي مورجان في نيويورك أمام الفرنسي فيكتور كروان بعد شوط واحد من المباراة.

وكتب عسل على صفحته في فيسبوك:

"أعتذر للجماهير المصرية وبالأخص جماهير النادي الأهلي العظيمة. لقد شعرت فجأة بضيق في التنفس أثناء اللعب في بطولة نيويورك. أتعرض لضغوط نفسية وعصبية شديدة من القائمين على اللعبة في مصر. المنظومة بالكامل تحاول دفعي بأي طريقة للسفر خارج البلاد وهذا لن يحدث رغم أنف الحاقدين والمتآمرين لمصالح شخصية وسوف أقوم بعمل فيديو لايف توضيحي لكشف ملابسات المؤامرة التي أتعرض لها من الداخل. أتوجه بالشكر والتقدير لجماهير مصر والنادي الأهلي وأرجو منكم دعمي والوقوف بجانبي حتى أتجاوز هذه المحنة الصعبة".

وقفز عسل مؤخرا إلى صدارة التصنيف العالمي للاسكواش لأول مرة في مسيرته.

لاعب الأهلي حصد 11 لقبًا احترافيًا حتى اللحظة من أصل 13 مباراة نهائية خاضها.