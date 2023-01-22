نائب رئيس سموحة: انتهى عصر الرجل الواحد.. وهذه حقيقة ما يقال عن طارق العشري

دافع عمر خميس الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة، عن طارق العشري المدير الفني للفريق، أمام انتقادات فرج عامر رئيس النادي.

وكتب الغنيمي منشورًا مطولًا عبر فيسبوك، أشار خلاله إلى 4 نقاط رئيسية.

وأوضح الغنيمي في النقطة الأولى أن سموحة "في بداية الموسم اختار الطريق الصعب واتفق مع العشري على تحمل بعض الانتقادات خلال الدور الأول مقابل شراء لاعبين أكفاء بمبالغ قليلة"، وأشار إلى أنه تم الاعتماد على "عدد كبير من أبناء النادي مثل مكرونة وطارق علاء وسباحي وعلاء ذكي" وأن ذلك "دليل على أن قطاع الناشئين في النادي بخير".

وتابع موضحًا في النقطة الثانية أن تعاقدات سموحة في الموسم الحالي "أقل بـ 30 مليون جنيه عن الموسم السابق".

وأكمل في النقطة الثالثة أن العشري "اشترى 9 لاعبين، انسجم منهم 7 وجميعهم يتواجدون معه بشكل مستمر، فيما استغنى عن لاعبين اثنين فقط، وبقية الراحلين كانوا من قائمة الموسم الماضي".

وتطرق الغنيمي للانتقادات التي طالت العشري بسبب تواجد نجله في الجهاز الفني وقال إنه رافقه في حرس الحدود والجيش والمصري سابقًا.

وكشف الغنيمي عن تلقيه طلبا من طارق العشري بالرحيل عن النادي، وأوضح الغنيمي في منشوره: "أقولها للجميع، إذ رحل الرجل، فهذه نهاية المشروع الذي عملنا عليه، أرجو أن يستكمل معنا المشوار حتى المباراة المقبلة، نحن متمسكون به ولو للمباراة المقبلة فقط لكني نأخذ فرصة تجهيز بديل".

وفي الشق الرابع من المنشور وصف ما ينشره فرج عامر بـ "الإساءات الكثيرة"، وأوضح أن "طريق النائب العام معروف"، كما شدد أن "المجلس بأكمله منتخب والكل يتحمل المسؤولية ولا عودة لعصر الرجل الواحد"، كما أتم مطالبا ببث جلسات مجلس الإدارة كما كُتب في البرنامج الانتخابي لرئيس النادي.

رحيل وشيك للعشري

وقال مصدر من سموحة لـ FilGoal.com: "طارق العشري اتخذ قرار الرحيل من تدريب الفريق عقب المباراة المقبلة، سيحصل على قرار الإقالة حتى تتاح له فرصة التدريب مجددا هذا الموسم".

وأضاف "سيحصل العشري على شهر جزائي واحد فقط بدلا من شهرين".

وواصل "العلاقة دخلت في نفق مظلم بين العشري ورئيس النادي".

وأكمل "أبلغنا رئيس النادي رفض مجلس الإدارة للتعاقد مع حلمي طولان أو معين الشعباني، وضعنا حد أقصى للتعاقد مع مدير فني جديد ألا يزيد راتبه عن 400 ألف جنيه خاصة العشري يتقاضى 320 ألف جنيه خالصة من الضرائب".

وأتم ردا على إمكانية أن يتحمل فرج عامر رئيس النادي الفارق المادي للتعاقد مع المدرب الجديد أجاب قائلا: "حينها سنفكر في التعاقد مع حلمي طولان، لكن لم يتم التعاقد مع الشعباني".

ويحتل سموحة المركز الحادي عشر في الدوري المصري برصيد 16 نقطة.

وحقق الفريق السكندري الفوز في آخر مباراتين بالدوري أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

وودع الموج الأزرق كأس مصر 2022 بالخسارة في نصف النهائي بنتيجة 3-1.