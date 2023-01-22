مواعيد مباريات الأحد 22 يناير 2023 - قمة إنجليزية وظهور رونالدو الأول وثلاثي محترف

يوم أحد جديد مليء بالمباريات يحل علينا بكثير من المنافسات الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأحد 22 يناير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هــــنــــا

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الدوري المصري

بعد جرعة دسمة من الدوري المصري في الأيام الماضية، تقام اليوم مباراة وحيدة تجمع الداخلية بـ المقاولون العرب في الخامسة مساءً، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الغياتي.

كأس مصر

وتنطلق اليوم مباريات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر، وتقام 10 مباريات بين فرق مجموعة بحري جميعها في الثانية ظهرًا.

وفي أبرز المباريات يلعب المنصورة أمام اتحاد نبروه، ويلتقي الأولمبي بـ الحمام، ويحل طنطا ضيفًا على سبورتنج كاسل، ويستضيف بايونيرز نظيره دكرنس، ويلتقي بلدية المحلة بـ راية الرياضي.

الدوري الإنجليزي

وفي قمة مباريات الجولة، يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على أرسنال المتصدر في السادسة والنصف مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق عصام الشوالي.

كما يلعب مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون واندررز في الرابعة عصرًا عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق خالد الحدي.

وفي نفس التوقيت يلتقي ليدز يونايتد بـ برينتفورد عبر beIN Sports 2 بتعليق محمد بركات.

الدوري الإسباني

وفي إسبانيا يلعب المتصدر برشلونة أمام خيتافي في السابعة والنصف مساءً عبر beIN Sports 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كما يحل ريال مدريد ضيفًا على أتليتك بلباو في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق عامر الخوذيري.

الدوري الإيطالي

وفي أول ظهور بعد صدمة خصم النقاط، يستقبل يوفنتوس نظيره أتالانتا في العاشرة إلا ربع مساءً عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق عصام عبده.

كما يحل روما ضيفًا على سبيزيا في السابعة مساءً عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق محمد الشامسي.

الدوري الألماني

ويلتقي بوروسيا دورتموند في أول ظهور له بعام 2023 بنظيره أوجسبورج في الرابعة والنصف عصرًا، مباراة تنقلها beIN Sports 3 بتعليق علي محمد علي.

كأس فرنسا

وتتواصل منافسات دور الـ 32 لكأس فرنسا، ويحل نانت ضيفًا على ثاون فريق القسم الخامس في السابعة والنصف مساءً عبر beIN Sports Extra 1 بتعليق مضر اليوسف.

الدوري التركي

واستمرارًا مع مباريات المحترفين، يستقبل طرابزون سبور -فريق محمود حسن تريزيجيه- نظيره إسطنبول سبور في السادسة مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 4 بتعليق محمد فوزي.

كما يلعب ألانياسبور -فريق أحمد حسن كوكا- أمام فاتح كاراجومروك في الثالثة عصرًا.

الدوري الهولندي

وفي قمة أوروبية كلاسيكية، يحل أياكس أمستردام ضيفًا على فينورد روتردام في الثالثة عصرًا.

الدوري السعودي

وفي أول ظهور رسمي لـ كريستيانو رونالدو في الملاعب السعودية، يستقبل النصر نظيره الاتفاق في السابعة والنصف مساءً، مباراة تنقلها SSC Sport 1 بتعليق فهد العتيبي.

كما يلعب الهلال أمام أبها في الخامسة مساءً عبر SSC Sport Extra 1 بتعليق جعفر الصليح.

الدوري المغربي

ويحل الوداد البيضاوي ضيفًا على شباب السوالم في التاسعة والنصف مساءً عبر الرياضية المغربية بتعليق هشام فرج.

الدوري التونسي

كما يلعب الإفريقي أمام الاتحاد المنستيري في الثالثة عصرًا وتُنقل عبر قناة تونس الرياضية.

الدوري الإماراتي

ويحل الجزيرة ضيفًا على اتحاد كلباء في الثالثة والربع عصرًا عبر أبو ظبي الرياضية 1.

كما يلعب العين أمام البطائح في السادسة مساءً عبر أبو ظبي الرياضية 1.

ويلتقي الشارقة بـ النصر في نفس التوقيت عبر أبو ظبي الرياضية 2.

كأس الأمم الإفريقية للمحليين

وتلتقي أوغندا بـ كوت ديفوار في التاسعة مساءً عبر beIN Sports 7 بتعليق عادل خلو.

وفي نفس التوقيت تلعب السنغال أمام الكونغو الديمقراطية عبر beIN Sports 4 بتعليق جواد بده.

سوبر سيدات إسبانيا

وفي نهائي كأس السوبر الإسباني للسيدات، يبحث برشلونة عن لقب جديد عندما يواجه ريال سوسيداد في الواحدة ظهرًا.

منافس الأهلي

ويتواصل المعسكر الإعدادي لـ أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مدينة برشلونة الإسبانية، ويلتقي هذه المرة تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي مساء اليوم.

مونديال اليد

وفي كأس العالم لكرة اليد، تلعب السويد أمام بولندا، وتلتقي البرازيل بـ أيسلندا، لحسم موقف المجموعة المجاورة لمجموعة مصر، وتُنقل المباريات عبر قنوات الكأس.

كرة سلة

وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA يلعب دالاس مافريكس أمام لوس أنجلوس كليبرز في التاسعة والنصف مساءً.

ثم يلتقي ميامي هيت بـ نيو أورلينز بيليكانز في العاشرة والنصف مساء.

وفي أبرز مباريات صباح الإثنين، يلتقي جولدن ستيت واريورز بـ بروكلين نيتس في الثالثة والنصف فجرًا.

كما يحل لوس أنجلوس ليكرز ضيفا على بورتلاند ترايل بليزرز في الرابعة فجرًا.

ويلتقي دينفر ناجتس بـ أوكلاهوما سيتي ثاندر في الثالثة فجرًا أيضًا.

وفي الدوري الإسباني لكرة السلة، يلعب برشلونة أمام بلباو باسكت في الواحدة والنصف ظهرًا.

كما يلتقي ريال مدريد بـ ريو بريوجان في السادسة والنصف مساءً.

تنس

وتتواصل منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ويلعب ستيفانوس تسيتسيباس أمام يانيك سينر في العاشرة و10 دقائق عبر beIN Sports 5.

وضمن مباريات صباح الإثنين يلعب أندري روبليف أمام هولجر روني في الخامسة والنصف، كما يلتقي نوفاك دجوكوفيتش بـ أليكس دي ميناور في العاشرة صباح الإثنين.

وفي السيدات، تلعب اليوم فيكتوريا أزارينكا أمام لين جو في الثانية عشر ظهرًا، مباراة تنقلها beIN Sports 5 أيضًا.