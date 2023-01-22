مروان عطية: هل كان هناك رغبة في الانتقال للزمالك؟ لا

الأحد، 22 يناير 2023 - 00:43

كتب : FilGoal

الأهلي - مروان عطية

أوضح مروان عطية لاعب وسط الأهلي الجديد أن رغبته هي من حسمت انتقاله.

وانضم مروان عطية لصفوف الأهلي قادما من الاتحاد السكندري في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مروان عطية عبر قناة الحياة: "رغبتي بالانتقال لـ الأهلي هي من حسمت انتقالي".

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وأضاف "وذلك رغم وجود عروض محلية وخارجية لكن اخترت الأهلي".

وأتم "هل كان هناك رغبة في الانتقال للزمالك؟ لا".

وشارك مروان كبديل لأول مرة بقميص الأهلي ضد سموحة في نصف نهائي كأس مصر 2022.

ثم شارك أمام الزمالك كبديل في الدقائق الأخيرة والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1.

وأصبح مروان ثالث صفقات الأهلي الشتوية بعد خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي "كريستو".

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