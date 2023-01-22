تحليل في الجول - أحمد عز يشرح الحالات الفنية في مباراة القمة
الأحد، 22 يناير 2023 - 00:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com التحليل الفني لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي التي انتهت بفوز الأحمر.
ويشرح أحمد عز الدين الحالات الفنية التي أدت إلى فوز الأهلي وخسارة الزمالك في المباراة.
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وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة 14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)
ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 34 في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.
وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع.
ثلاثية فوز الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.
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