تحليل في الجول - أحمد عز يشرح الحالات الفنية في مباراة القمة

يقدم لكم FilGoal.com التحليل الفني لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي التي انتهت بفوز الأحمر.

ويشرح أحمد عز الدين الحالات الفنية التي أدت إلى فوز الأهلي وخسارة الزمالك في المباراة.

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وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة 14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 34 في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.