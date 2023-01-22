الزمالك يحقق أسوأ بداية في عام ميلادي لأول مرة منذ 2009

حقق الزمالك أسوأ بداية له في عام ميلادي منذ عام 2009 في جميع المسابقات.

ولم يحقق الزمالك أي فوز في عام 2023 بجميع المسابقات حتى الآن خلال 5 مباريات خاضها.

وخسر الزمالك أمام أسوان والأهلي وتعادل في مباراتين بالدوري أمام الداخلية والاتحاد.

كما ودع كأس مصر بالخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

لتصبح تلك ثاني أسوأ بداية للأبيض منذ عام 2009 والذي شهد غياب الانتصارات عن الفريق في أول 6 مباريات آنذاك.

في 2009 بدأ الفريق العام بالخسارة من الأهلي وغزل المحلة والاتحاد السكندري ثم تعادل مع المصري والمصرية للاتصالات والترسانة وجميعها في الدوري.

وجاء فوزه الأول على حساب إنبي بالفوز بهدف دون رد.

وتكرر الأمر أيضا في عامي 2018 و2022 لكن بعد أقل من المباريات.

في 2018 خسر الفريق أول مباراتين وكانا ضد طلائع الجيش والأهلي وتعادل مع الإنتاج الحربي ثم حقق فوزه الأول على حساب الداخلية.

وفي 2022 لم يعرف الفريق الفوز في أول 4 مباريات بالتعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا والخسارة من الوداد في دوري الأبطال ثم الخسارة من سموحة في الدوري.

ويلتقي الزمالك يوم الثلاثاء المقبل مع غزل المحلة في إطار الجولة 15 من الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع للدوري المصري برصيد 24 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد المحلة.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء بلال علام وأيمن الكاشف.

يذكر أن الزمالك انتصر ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بهدفين دون مقابل وأربعة أهداف دون رد.