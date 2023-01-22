كرة يد - موعد مباراة مصر مع الدنمارك في بطولة العالم.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 22 يناير 2023 - 00:13

كتب : FilGoal

علي زين - مصر × البحرين - كرة يد

يستعد منتخب مصر لكرة الدي لمباراة حاسمة أمام الدنمارك في ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم لليد المقامة في السويد.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد ثماني نقاط مقابل سبع للدنمارك ثم خمس لكرواتيا في المركز الثالث.

ويحتاج منتخب مصر للفوز أو التعادل لتفادي مواجهة منتخب السويد في الدور ربع النهائي.

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وضمن الفراعنة التواجد في ربع النهائي بعد فوزين على البحرين وبلجيكا في الدور الرئيسي.

ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة لربع النهائي، ليواجه أول وثاني المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات السويد وإيسلندا والبرازيل وكاب فيردي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 23 يناير الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وقنوات الكأس.

ويعلق على اللقاء خالد خيري.

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