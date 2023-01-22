عبد القادر: الفوز على الزمالك يمنحنا دفعة قوية قبل كأس العالم

الأحد، 22 يناير 2023 - 00:12

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - أحمد عبد القادر

يرى أحمد عبد القادر لاعب الأهلي أن فوز فريقه على الزمالك يمنحه دفعة قوية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال عبد القادر عبر قناة أون تايم سبورتس: "كان من الطبيعي أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل لأن كل فريق يحاول اكتشاف أين هي الحلول".

وأضاف "الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل واستطعنا تحقيق الفوز على الزمالك".

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وواصل "الفوز على الزمالك دفعة لنا قبل كأس العالم للأندية".

وأتم تصريحاته "أن تحقق الفوز في كل المباريات قبل كأس العالم للأندية يجعلك تذهب إلى البطولة بدافع قوي".

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة 14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 34 في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

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