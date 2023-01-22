الخطيب يشكر جمهور الأهلي واللاعبين بعد الفوز على الزمالك

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر والتحية للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، بعد الفوز في مباراة القمة بثلاثة أهداف دون رد على الزمالك.

وقال الموقع الرسمي للأهلي: "وأشاد الخطيب بالأداء الرجولي لكل عناصر الفريق وروحهم العالية وإصرارهم على إحراز الفوز، وشعورهم بالمسؤولية تجاه ناديهم وجماهيرهم، وتقديرهم لقيمة تيشرت الأهلي الذي يرتدونه".

وأضاف "وأكد رئيس النادي على أن هذا الفوز يضاعف من مسئوليات كل عناصر المنظومة الكروية. وللجميع الحق في التعبير عن فرحته اليوم، لكن ابتداء من صباح الغد عليهم أن يفكروا فيما هو قادم من مباريات وبطولات. وهذا قدر من يلعب للأهلي، عليه دائمًا أن يبحث عن المزيد من الانتصارات أيًّا كانت التحديات المحلية والقارية".

وأتم "كما وجه محمود الخطيب شكرًا وتحية خاصة إلى جماهير الأهلي الوفية، سواء التي كانت في ملعب المباراة أو في كل أنحاء العالم، هذه الجماهير التي تقف دائمًا خلف ناديها هي من دعمت الفريق واللاعبين ومنحتهم الثقة والروح العالية، وزادت من الدوافع لديهم لتقديم أداء متميز وتحقيق نتيجة طيبة. وأشار رئيس الأهلي إلى أن هذه الجماهير سوف تظل السند والقاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات".

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 34 في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.