خبر في الجول - الأهلي يتجه للانسحاب من صفقة موليكا

الأحد، 22 يناير 2023 - 00:06

كتب : أحمد الخولي

جاكسون موليكا

يتجه الأهلي للانسحاب بشكل نهائي من صفقة ضم جاكسون موليكا من بيشكتاش التركي، حسبما علم FilGoal.com.

وقدّم الأهلي عرضا يقارب 4 ملايين يورو والنادي التركي رفضه، والأهلي لن يقدم عرضا أعلى.

وكشفت قناة "TRT Sport" التركية منذ ساعات أن الأهلي تقدم بعرض لـ بيشكتاش التركي لضم الكونغولي.

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وأضاف التقرير أن بيشكتاش لا يفكر في بيع اللاعب.

وخاض موليكا 18 مباراة مع النسور هذا الموسم سجل 5 أهداف وصنع 2.

ويمتد تعاقد موليكا الذي انضم في الصيف الماضي حتى 2026-27 بعدما انضم مقابل 3 ملايين و350 ألف يورو حسب تقارير تركية.

وسبق أن كشف عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم: "نادي بشكتاش متمسك بـ موليكا في الوقت الحالي إلى أن يحدث أي تغيير من الطرف التركي، ولكن هناك تريث من الأهلي إلى أن يحدث أمر معين".

وأوضح "هناك بدائل لأسماء المهاجمين المرشحين للأهلي وكولر وافق عليها والأهلي قطع شوطا كبيرا في المفاوضات".

وأتم تصريحاته "المهاجم الجديد سيأتي لـ الأهلي ومؤكد بتضحية مالية كبيرة جدا".

ويسعى الأهلي لدعم خط هجومه بالتعاقد مع مهاجما أجنبيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الأهلي تعاقد مع كل من خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي ومروان عطية.

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