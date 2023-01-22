كرة يد - منافس مصر.. الدنمارك تفوز على أمريكا في بطولة العالم

حقق منتخب الدنمارك انتصاره الأول في الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد على حساب أمريكا.

وفاز منتخب الدنمارك بنتيجة 33-24.

وتعادل المنتخب الدنماركي في المباراة الأولى أمام كرواتيا بنتيجة 32-32.

الفوز رفع رصيد الدنمارك للنقطة السابعة في المركز الثاني للمجموعة خلف منتخب مصر المتصدر بثماني نقاط.

ويتواجد منتخب كرواتيا في المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويلعب منتخب مصر مع الدنمارك الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الدنمارك أو التعادل لضمان الصعود في المركز الأول.

ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة لربع النهائي، ليواجه أول وثاني المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات السويد وإيسلندا والبرازيل وكاب فيردي.