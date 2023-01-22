كرة يد - منافس مصر.. الدنمارك تفوز على أمريكا في بطولة العالم
الأحد، 22 يناير 2023 - 00:03
كتب : FilGoal
حقق منتخب الدنمارك انتصاره الأول في الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد على حساب أمريكا.
وفاز منتخب الدنمارك بنتيجة 33-24.
وتعادل المنتخب الدنماركي في المباراة الأولى أمام كرواتيا بنتيجة 32-32.
الفوز رفع رصيد الدنمارك للنقطة السابعة في المركز الثاني للمجموعة خلف منتخب مصر المتصدر بثماني نقاط.
ويتواجد منتخب كرواتيا في المركز الثالث برصيد خمس نقاط.
ويلعب منتخب مصر مع الدنمارك الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي.
ويحتاج منتخب مصر للفوز على الدنمارك أو التعادل لضمان الصعود في المركز الأول.
ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة لربع النهائي، ليواجه أول وثاني المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات السويد وإيسلندا والبرازيل وكاب فيردي.
نرشح لكم
كرة يد - موعد مباراة مصر مع الدنمارك في بطولة العالم.. القنوات الناقلة والمعلق كرة يد - منافس مصر المحتمل.. منتخب السويد يحسم صراع الصدارة لصالحه كرة سلة - الأهلي دون هزيمة يكبد الاتحاد خسارته الأولى.. والزمالك يخسر من الاتصالات بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا بطولة العالم لكرة اليد - مصر في الصدارة مؤقتا بالفوز على بلجيكا تنس - بعد توديع منافسات أستراليا المفتوحة.. نادال يكشف مدة غيابه عن الملاعب كرة يد - ظهور أول لـ خيري في قائمة مصر أمام بلجيكا.. واستبعاد ثلاثة لاعبين تنس - دجوكوفيتش بخطى ثابتة يهزم كواكود في أستراليا المفتوحة.. وخروج رود وزفيريف