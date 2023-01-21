الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وخسر الزمالك آخر مبارياته في الدوري أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر، تعادل غزل المحلة مع المصري بهدف لكل فريق.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع للدوري المصري برصيد 24 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد المحلة.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء بلال علام وأيمن الكاشف.

يذكر أن الزمالك انتصر ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بهدفين دون مقابل وأربعة أهداف دون رد.