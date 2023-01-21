الشحات بعد الفوز على الزمالك: نركز بكل قوة لاستعادة لقب الدوري

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي على أن فريقه يركز بكل قوة على تحقيق الفوز بلقب الدوري المصري هذا الموسم.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة 14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الانتصار على الزمالك مهم جدا بالنسبة لنا خاصة أنه ضد فريق كبير".

وأضاف "نحن من أضعنا بطولة الدوري في الموسمين الماضيين، والآن نركز بكل قوة لاستعادة اللقب ونلعب كل مباراة من أجل الفوز".

وواصل "نعد جمهور الأهلي بكل البطولات خلال الموسم الجاري".

وأتم تصريحاته "جمهور الأهلي يدعم لاعبيه ويريدهم أن يكونوا أفضل دائما وحتى إذا كانت هناك بعض الانتقادات فهي من أجل مصلحة اللاعب ونحن نأخذ هذه الأمور بإيجابية".

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 34 في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.