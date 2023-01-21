مروان عطية: لاعبو الأهلي ساعدوني في التأقلم مع الفريق قبل القمة

يرى مروان عطية لاعب وسط الأهلي أن الفوز على الزمالك كان مهم للفريق في هذه الفترة من أجل الابتعاد بصدارة الدوري.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة 14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مروان عطية عبر قناة أون تايم سبورتس: "حققنا 3 نقاط مهمة واستطعنا إسعاد الجمهور والفوز على الزمالك مهم للفريق وجعلنا نبتعد بصدارة الدوري".

وأضاف "لاعبو الأهلي ساعدوني في التأقلم على أجواء الفريق سريعا".

وأتم تصريحاته "الجمهور داعم كبير لكل اللاعبين واستطعت أن أكون على قدر المسؤولية في القمة".

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 34 في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.